Екатеринбург, 9 ноября, 2022, 21:11 — ИА Регнум. Жителей Свердловской области атаковали телефонные мошенники, представляющиеся сотрудниками военкоматов. Об этом пишут местные СМИ.

Будьте бдительны! Мошенники атакуют!

Одна из жительниц Екатеринбурга сообщила изданию Е1. Ru, что ей позвонил неизвестный и заявил о гибели её мужа. В ответ гражданка попросила звонившего представиться, после чего тот прервал разговор.

По словам женщины, подобные звонки были и нескольким её знакомым. Что касается её супруга, то он жив и уже вышел с ней на связь.

Женщина написала заявление в полицию.

Как сообщало ИА REGNUM, появляется всё больше фейковых сообщений вокруг ситуации на территории б. УССР, на жителей России усиливаются психологические атаки, телефонный терроризм стал широко распространённым явлением.