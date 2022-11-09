Москва, , 19:37 — REGNUM Средняя цена на литр бензина в России за неделю с 1 по 7 ноября снизилась на одну копейку и составила 50,78 рубля. Такие данные приводит Федеральная служба государственной статистики (Росстат).

На АЗС Nikatv.ru

Цена на дизельное топливо за этот же период выросла в среднем на 15 копеек и достигла 55,69 рубля за литр.

По состоянию на 7 ноября средняя цена на литр бензина марки Аи-92 составила 47,19 рубля, марки Аи-95 — 51,30 рубля, марки Аи-98 и выше — 61,34 рубля.

Согласно данным Росстата, в течение недели рост цен на бензин наблюдался в девяти российских регионах. Наиболее значительно он подорожал в Туве и Удмуртии — на 0,3%.

Снижение цен также зафиксировано в девяти субъектах Федерации, наиболее существенное в Кировской области — на 0,8%.

В Москве цены на бензин за неделю в среднем не изменились, а в Санкт-Петербурге — выросли на 0,1%