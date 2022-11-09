Йорк, , 19:36 — REGNUM Британский король Карл III попал под «обстрел» сырыми яйцами из толпы во время визита в город Йорк (Англия), сообщает 9 ноября The Sun.

Разбитое яйцо Agnali

Во время прогулки монарха по городу его и его жену Камиллу забросал яйцами молодой мужчина. В Карла яйца не попали, отмечает издание, хотя одно упало на дорогу рядом с ним.

Молодого мужчину Патрика Телуэлла, который ранее был кандидатом от Партии зелёных, полиция повалила на землю. Его арестовали по подозрению в нарушении общественного порядка.

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