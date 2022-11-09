Москва, , 19:25 — REGNUM Потребительские цены в России за период с 1 по 7 ноября выросли в среднем на 0,01% после роста на 0,07% в предыдущую неделю. Об этом сообщает Федеральная служба государственной статистики (Росстат).

Цены на продукты питания Иван Шилов © ИА REGNUM

Инфляция за период с начала текущего года, по оценке ведомства, составила 10,67%.

Согласно данным Росстата, за отчётную неделю среди продуктов питания наиболее заметно подорожали шоколадные конфеты — на 0,7%, куриные яйца — на 0,6%, мороженая рыба — на 0,5%, полукопченые и варено-копченые колбасы — на 0,4%, пастеризованное молоко – на 0,3%, сосиски и сардельки, стерилизованное молоко и сметана – на 0,2%, творог, сычужные сыры и вермишель – на 0,1%.

Одновременно с этим цены на гречневую крупу снизились — на 1,1%, сахар-песок и рис — на 0,6%, подсолнечное масло и черный чай — на 0,5%, пшеничную муку — на 0,4%, вареные колбасы и маргарин – на 0,3%, сливочное масло, соль и макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта – на 0,2%, свинину, мясо кур, печенье и водку – на 0,1%.

Цены на плодоовощную продукцию выросли в среднем на 1,3%. В том числе помидоры подорожали на 6,2%, бананы — на 1,5%, огурцы — на 1,4%, картофель — на 0,8%, белокочанная капуста — на 0,3%, морковь – на 0,1%. В то же время репчатый лук стал дешевле на 1,1%, яблоки – на 0,7%, свекла – на 0,1%.

Зафиксирован рост цен на отдельные виды непродовольственных товаров первой необходимости. Так, сухие корма для домашних животных подорожали на 1,1%, хозяйственное мыло — на 0,3%, туалетное мыло — на 0,2%, спички, зубные щетки, пеленки для новорожденных и женские гигиенические прокладки — на 0,1%

Цены на автомобильный бензин за неделю в среднем не изменились, а цены на дизельное топливо выросли на 0,3%.

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