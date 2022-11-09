Лос-Анджелес, США, 9 ноября, 2022, 20:01 — ИА Регнум. Джеймс Кэмерон объяснил, почему фильм «Аватар: Путь воды» получил такой хронометраж. Об этом 9 ноября сообщает журнал Variety.

Цитата из к/ф «Аватар». реж Джеймс Кэмерон. 2009. США, Великобритания На планете Пандора

Длительность картины составит около 3 часов и 10 минут, что почти на 30 минут дольше, чем у оригинального «Аватара». Кинематографист объяснил это тем, что в новой картине он уделил больше внимания «отношениям и эмоциям».

«Цель состоит в том, чтобы рассказать чрезвычайно убедительную историю на эмоциональной основе», — сказал Кэмерон, отметив, что при создании первой картины команда проекта не уделяла так много внимания эмоциональной части, и что в «Аватаре» было меньше персонажей.

Напомним, премьера сиквела «Аватара» состоится в США 16 декабря 2022 года. Второй трейлер фильма Disney и студия 20th Century опубликовали 2 ноября 2022-го.