Москва, , 19:17 — REGNUM Потребительские цены в России в октябре 2022 года выросли в среднем на 0,18% по сравнению предыдущим месяцем, а рост в годовом выражении замедлился до 12,63% с 13,68% месяцем ранее. Об этом сообщает 9 ноября Федеральная служба государственной статистики (Росстат).

Цены на продукты питания Иван Шилов © ИА REGNUM

Инфляция за январь–октябрь 2022 года, по оценке ведомства, составила 10,66%, а по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — 14,13%.

Согласно данным Росстата, в октябре цены на продовольственные товары выросли в среднем на 0,28% по сравнению с предыдущим месяцем, непродовольственные товары — на 0,04%, тарифы на услуги выросли на 0,24%.

Рост потребительских цен на 0,3% и более в октябре был зафиксирован в 47 субъектах Федерации. Наиболее существенный рост отмечен в Ненецком автономном округе — на 2,1%.

В то же время в девяти регионах отмечено снижение потребительских цен, наиболее значительное в Республике Адыгея — на 0,4%.

В Москве цены за месяц снизились на 0,1%, в Санкт-Петербурге — выросли на 0,2%. С начала года прирост цен в этих субъектах Федерации составил 10,6% и 10,2% соответственно.

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