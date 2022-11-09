Казань, , 19:24 — REGNUM В Казани в память о кинорежиссере, народном артисте России Станиславе Говорухине установят мемориальную доску. Соответствующее постановление 9 ноября подписал премьер-министр РТ Алексей Песошин.

Станислав Сергеевич Говорухин Kremlin.ru

В документе говорится, что табличка появится на фасаде здания №4/5 по улице Кремлевской с надписью: «В этом здании в 1953–1958 годах на геологическом факультете КГУ учился выдающийся кинорежиссер, народный артист России Станислав Сергеевич Говорухин».

Такая же надпись будет и на татарском языке.

ИА REGNUM напоминает, актер и режиссер, народный артист РФ Станислав Говорухин скончался 14 июня 2018 года. 29 марта 2022 года Говорухину могло исполниться 86 лет.

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