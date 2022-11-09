Москва, 9 ноября, 2022, 19:09 — ИА Регнум. О приостановке сертификации многоцелевого вертолёта Ка-62 заявил 9 ноября на 13-м Вертолётном форуме в Москве глава Росавиации Александр Нерадько.

Russianhelicopters.aero Ка-62

По его словам, Ка-62 «получил сертификат типа ограниченной категории в прошлом году», пока идут «дальнейшие работы по проекту».

Александр Нерадько «Пока они приостановлены в силу известных обстоятельств, но рассчитываем, что они будут продолжены в ближайшее время».

Напомним, в перспективном многоцелевом вертолёте Ка-62 используется много деталей зарубежного производства. Он был спроектирован как гражданская модификация многоцелевого военно-транспортного вертолёта Ка-60.

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