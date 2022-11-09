Москва, 9 ноября, 2022, 20:26 — ИА Регнум. Бывший президент московского футбольного клуба «Локомотив» Ольга Смородская прокомментировала возможное назначение 38-летнего Михаила Галактионова на пост главного тренера основной команды «железнодорожников».

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«Как отношусь к приглашению Галактионова в «Локомотив»? Для меня он в некотором смысле кот в мешке, поскольку я не вижу его достижений в «Пари НН», а бюджет был. Но ничего пока не видно», — цитирует Смородскую «Матч ТВ».

После 16 сыгранных туров Мир Российской Премьер-лиги 2022/23 «Пари Нижний Новгород», одержав четыре победы и набрав 16 очков, занимает чистое 12-е место в турнирной таблице регулярного чемпионата. В матче 17-го тура подопечные Галактионова встретятся с грозненским «Ахматом».