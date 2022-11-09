Москва, , 19:10 — REGNUM МХАТ имени Горького будет сохранять гуманную политику ценообразования относительно конкурентов. Об этом в интервью «Московскому комсомольцу» рассказал генеральный директор театра Владимир Кехман.

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«Я так и сказал: «Хана вам всем» [другим театрам]. Они в Москве жируют непонятно зачем — 15–20 тысяч за билет ставят», — сказал Кехман. Он также отметил, что вкус столичной публики в последние годы стал испорченным, однако произошло это из-за деятельности Олега Табакова.

«Я понимаю, о чем думал Олег Павлович Табаков, когда убирал из названия слово «академический» и стал давать сцену молодым людям, которые вроде как делают актуальный театр», — добавил гендиректор.

Напомним, Владимир Кехман стал гендиректором МХАТа имени Горького 28 октября 2021 года.

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