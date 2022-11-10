Кострома, , 13:47 — REGNUM В Костроме 8 ноября состоялись общественные слушания по поводу изменения сети маршрутов общественного транспорта. Слушания шли четыре часа, по итогам которых костромичи внесли несколько десятков замечаний и предложений, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Автобус в Костроме Gradkostroma.ru

С 1 июля 2023 года город войдёт в транспортную реформу, в ходе которой будут заменены автобусы, ликвидированы троллейбусы, изменены финансовые отношения с перевозчиками, что позволит решить проблему с пропусками рейсов в вечерние и утренние часы. Полномочия по регулированию транспортной системы будут переданы с городского на региональный уровень. Изменения ждут и маршрутную сеть. Сейчас в Костроме действуют 37 маршрутов, их число хотят сократить до 31.

Предлагается убрать следующие маршруты:

№6 «Троллейбусное депо — улица Борьбы» — обслуживается муниципальным «Троллейбусным управлением»;

№ 7 «площадь Сусанинская — Солнечный»;

№ 23 «поселок Первый — Солнечный»;

№ 24 «Солнечный — улица Боровая»;

№ 42 «площадь Сусанинская — Солнечный»;

№ 48 «площадь Сусанинская — Полиграфкомбинат»;

№ 51 «Солнечный» — поселок Новый»;

№ 81 «Солнечный — ТЦ Стометровка»;

№ 99 «Солнечный — Городок.

Какие маршруты хотят ввести:

95К: Сусанинская площадь — Мотордеталь;

96К: Паново — Заволжское кладбище;

97К: Сусанинская площадь — Заволжское кладбище.

Эти маршруты будут работать исключительно в Пасху и Радоницу с 8:00 до 15:00, чтобы горожанам было удобнее добираться до кладбищ. Изменения по этим трём маршрутам должны вступить в силу с 1 января 2023 года.

По троллейбусным маршрутам вводят автобусные направления с продлением пути следования:

1Т: Полиграфкомбинат — ул. Борьбы (троллейбусы ходят от Паново до микрорайона Черноречье);

2Т: Троллейбусное депо — Солнечный (троллейбусы следуют лишь до площади Широкова);

3Т: Солнечный — улица Борьбы (троллейбусы следуют от посёлка Октябрьского до улицы Борьбы);

7Т: Троллейбусное депо — Площадь Широкова (троллейбус идёт только до Черноречья);

9Т: Троллейбусное депо — микрорайон Паново (полностью дублирует маршрут троллейбуса №9).

Управление городского пассажирского транспорта Костромы аргументирует дубляж и продление троллейбусных маршрутов тем, что сейчас они не доходят до основных остановок из-за отсутствия контактной сети. В некоторых случаях (маршрут №9) вместимости транспортных средств недостаточно — создаётся давка.

Какие маршруты меняются:

№17 (Солнечный — Мотордеталь) и №77 (Венеция-Полиграфкомбинат) переводятся на регулируемый тариф с предоставлением льгот;

№21 (Городок — Заволжское кладбище) будет заезжать в посёлок Новый в прямом и обратном направлениях;

№7 (Сусанинская — Солнечный) будет ходить от Стометровки по улицам Князева, Сенной, Смоленской, Свердлова, Долматова, Симановского, Пятницкой, Козуева, Полянской, Ленина, Пушкина, пр-т Мира, Юрия Смирнова. Из маршрута исключается улица Шагова.

Без изменений остаются большинство маршрутов: 1, 2,4,8,11,13,14,15,17,18,21К, 22,39,49,52,57,65,66,75,76,77,83,93, 94.

Слушания шли четыре часа, по итогам которых костромичи внесли несколько десятков замечаний и предложений. В частности, жители Ребровки протестовали против отмены популярного маршрута №51.

Многие костромичи высказали претензии насчёт «неудобоваримой» подачи информации. Перед слушаниями не было подготовлено единой схемы с предложениями. Добывать информацию людям приходилось из документов на сайтах администрации и думы, изложенных непривычным для обывателя языком.

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