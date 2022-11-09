Луганск, , 20:37 — REGNUM Труженики села Луганской Народной Республики засеяли озимыми культурами 184 тыс. гектаров. Об этом 9 ноября сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия ЛНР.

Озимые поля Pitsch

«По состоянию на 9 ноября в Республике посеяно более 184 тыс. га озимых культур на зерно и зеленый корм, 712 га озимого рапса под урожай будущего года», — уточнили в ведомстве.

Отмечается, что всходы озимых культур получены на 83,2% от посеянной площади. Более половины всходов находятся в хорошем состоянии, в неудовлетворительном — 19%.

На полях ЛНР продолжается уборка поздних зерновых, технических и овощебахчевых культур.