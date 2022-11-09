Сочи, Краснодарский край, 9 ноября, 2022, 19:11 — ИА Регнум. Агент бывшего главного тренера московского «Локомотива» Марко Николича Деян Максимович опроверг информацию о переговорах специалиста с российским футбольным клубом «Сочи».

Biser Todorov Марко Николич

«Николич на посту главного тренера «Сочи» — это выдумки какого-то журналиста. Специалист не ведет переговоры с клубом», — цитирует Максимовича издание Sport24.

Ранее представитель Марко Николича заявлял о готовности тренера вернуться к работе в чемпионате России по футболу.

2 ноября футбольный клуб «Сочи» объявил об отставке главного тренера Вадима Гаранина, занимавший этот пост с 20 июня 2022 года после перехода в ЦСКА на аналогичную должность Владимира Федотова.

После 16 сыгранных туров «Сочи» с шестью победами и 22 набранными очками занимает девятое место в турнирной таблице Мир Российской Премьер-лиги 2022/23.