Ростов-на-Дону, 9 ноября, 2022, 18:55 — ИА Регнум. В Ростовской области выявили несработавшие системы оповещения населения, проверка которых проводилась утром 9 ноября. Об этом информирует донской департамент по предупреждению и ликвидации ЧС, сообщили ИА REGNUM в пресс-центре Ростовской области.

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«По итогам проверки выявлен ряд несработавших по различным причинам технических средств оповещения, кроме того, на отдельных участках отмечено снижение уровня звучания сирен», — сказано в сообщении ведомства.

Специалисты занимаются устранением выявленных в ходе учений проблем, в том числе повышением готовности и оснащённости муниципальных систем оповещения.

Ранее жители Ростовской области пожаловались на то, что не слышали звуков сирен, оповещающих о возникновении ЧС.