Москва, , 18:48 — REGNUM Все мирные жители, желавшие выехать из Херсона, смогли покинуть город и прилегающие населённые пункты. Об этом 9 ноября доложил министру обороны России Сергею Шойгу командующий Объединённой группировкой войск в зоне проведения специальной военной операции Сергей Суровикин.

Херсон Иван Шилов © ИА REGNUM

«Администрацией области принято решение эвакуировать население с правобережной части Днепра в Крым и другие регионы. В настоящее время все желающие, а это более 115 тысяч человек, покинули данный район», — сообщил генерал.

Он также заверил, что для обеспечения безопасности людей в ходе эвакуации было сделано «всё возможное».

Напомним, ранее Сергей Шойгу поручил Сергею Суровикину начать отвод российских войск для организации обороны по рубежу Днепра.

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