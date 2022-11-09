Казань, 9 ноября, 2022, 18:49 — ИА Регнум. В Казани проводится проверка по факту пожара в ресторанном комплексе «Михайловская усадьба». Об этом 9 ноября сообщает пресс-служба прокуратуры РТ.

t. me/mchs_official В Казани загорелся ресторанный комплекс

«Прокуратура Казани организовала проверку по факту возгорания чердачного помещения здания ресторана «Михайловская усадьба», расположенного по адресу: город Казань, поселок Малые Клыки, улица Большая Красная, дом 121 б», — говорится в сообщении.

К месту пожара прибыл заместитель прокурора Советского района Казани Рушан Гильфанов.

По данным МЧС, пожар в здании ресторана локализован. Площадь возгорания составила 1200 кв. метров. Ведется проливка и разборка конструкций. Пострадавших нет.

Напомним, о пожаре в ресторанном комплексе «Михайловская усадьба» стало известно в 16:23 (мск).