Оренбург, , 18:48 — REGNUM Российский футбольный клуб «Оренбург» объявил о продлении контракта с 26-летним форвардом Владимиром Сычевым. Новое соглашение, как сообщается на официальном сайте команды, рассчитано до 31 декабря 2024 года.

Владимир Сычевой Анна Нэсси

В текущем сезоне Владимир Сычевой принял участие в 14 турах Мир Российской Премьер-лиги 2022/23, в которых отметился 11 забитыми мячами и одной результативной передачей. Форвард занимает второе место в гонке бомбардиров чемпионата, отставая от лидирующего Квинси Промеса на два мяча.

За «Оренбург» Сычевой выступает с 1 июля 2021 года после перехода из омского «Иртыша» на правах свободного агента. На данный момент профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает 26-летнего форварда в 500 тысяч евро.