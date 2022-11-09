Новороссийск, Краснодарский край, , 18:54 — REGNUM В Новороссийске по федеральной программе «Увековечение памяти погибших при защите Отечества» реконструировали три воинских захоронения. Об этом ИА REGNUM сообщили в администрации Кубани 9 ноября.

Новороссийск Admnvrsk.ru

Так, восстановлена братская могила советских воинов, погибших в районе южного склона горы Сахарная голова, где в годы Великой Отечественной войны располагалась огневая точка «Сарайчик». Реконструированы братская могила советских воинов в станице Раевской и могила Героя Советского Союза Цезаря Куникова.

Всего в 2022 году в рамках программы запланирована реконструкция 23 воинских захоронений.