Сыктывкар, 9 ноября, 2022, 18:42 — ИА Регнум. Республика Коми получит из федерального бюджета субсидию в 772,3 миллиона рублей. Средства пойдут на улучшение инфраструктуры в нескольких муниципалитетах, сообщает правительство республики.

Mezenmir Деньги

«Средства будут направлены на улучшение инфраструктуры в арктических муниципалитетах — Воркуте, Инте, Усинске и Усть-Цилемском районе, сообщил глава республики Владимир Уйба. — Благодаря субсидии будет приобретена пожарная техника, автобусы и будут проведены мероприятия по обслуживанию местных аэродромов».

Как сообщало ИА REGNUM, в этом году Коми получила инфраструктурный бюджетный кредит в 939,2 млн рублей.