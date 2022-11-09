Осло, 9 ноября, 2022, 20:01 — ИА Регнум. 27-летний голкипер норвежского футбольного клуба «Буде-Глимт» и сборной России Никита Хайкин может продолжить карьеру в Европе. Об этом 9 ноября сообщает издание Sport24.

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По информации источника, футболист попал в сферу интересов клубов из чемпионатов Германии и Польши, а также из английского Чемпионшипа (второй по силе дивизион Англии).

Действующее соглашение Хайкина с «Буде-Глимтом» рассчитано до 31 декабря 2022 года. В зимнее трансферное окно голкипер может покинуть клуб на правах свободного агента. Профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает 27-летнего россиянина в 1,5 миллиона евро.

За «Буде-Глимт» Никита Хайкин выступает с 11 марта 2019 года. В России голкипер тренировался в командах «Мордовии» и «Кубани».