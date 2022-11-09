Челябинск, , 18:38 — REGNUM Челябинск к 2026 году сократит объёмы выбросов в окружающую среду на 45,5% по сравнению с 2017 годом. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

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Ранее в городе планировали сократить объёмы выбросов к этому времени на 31,5%, то есть на 89 тыс. тонн в год. Однако власти города и промышленники смогли найти такие экологические решения, которые позволят достичь более мощного уменьшения. В итоге планка повышена до 95,9 тыс. тонн.

В Магнитогорске тоже пересмотрели планы по снижению объёма выбросов. Ранее их планировалось уменьшить на 48 тыс. тонн, а теперь — на 58 тыс. Это 25% от уровня 2017 года.

Как сообщало ИА REGNUM, с начала 2022 года объём выбросов в Челябинске был снижен на 21,7%. В Магнитогорске цифра меньше — 7,9%.

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