Москва, , 18:44 — REGNUM Указ «Об утверждении Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей» опубликован 9 ноября на Официальном интернет-портале правовой информации.

Владимир Путин Kremlin.ru

В указе, подписанном президентом РФ Владимиром Путиным, сказано, что основы госполитики утверждаются в соответствии с законом «О стратегическом планировании в Российской Федерации».

К тексту указа прилагаются «Общие положения», «Оценка ситуации, основные угрозы и риски для традиционных ценностей, сценарии развития ситуации», «Цели и задачи государственной политики по сохранению и укреплению традиционных ценностей», «Инструменты реализации государственной политики по сохранению и укреплению традиционных ценностей», «Ожидаемые результаты реализации государственной политики по сохранению и укреплению традиционных ценностей».

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