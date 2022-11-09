Москва, 10 ноября, 2022, 00:00 — ИА Регнум. Законопроект об индексации пенсий работающим в некоммерческих организациях внесли в Госдуму парламентарии от ЛДПР во главе с Леонидом Слуцким и Ярославом Ниловым, передает корреспондент ИА REGNUM 10 ноября.

Duma.gov.ru Леонид Слуцкий

Авторы обратили внимание на то, что действующее пенсионное законодательство в отношении работающих пенсионеров содержит механизм двойного ограничения размера страховой пенсии, что, по их мнению, является несправедливым.

В этой связи предлагаемым законопроектом предусмотрено внесение в статью 7 федерального закона «Об обязательном пенсионном страховании в РФ» изменения, согласно которым лица, получающие страховые пенсии и осуществляющие трудовую и (или) иную деятельность в социально ориентированных некоммерческих организациях, не будут относиться к тем, на кого распространяется обязательное пенсионное страхование в соответствии с указанным федеральным законом.

Такая мера позволит ежегодно индексировать указанным лицам их страховую пенсию и фиксированную выплату к ней. При этом право на ежегодный перерасчет страховой пенсии у таких лиц утрачивается.

При этом парламентарии предлагают ряд исключений: нормы в случае поддержки законопроекта не будут распространяться на работающих в государственных корпорациях, государственных компаниях, общественных объединениях, являющихся политическими партиями.

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