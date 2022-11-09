Ставрополь, 9 ноября, 2022, 18:41 — ИА Регнум. В Ставропольском крае предприятие понесло наказание за взятку двум высокопоставленным чиновникам. Бизнес-структура платила теперь уже бывшим заместителю председателя Александру Золотареву и министру строительства края Алексею Когарлыцкому за ускорение процедуры прохождения госэкспертизы на построенных объектах. Об этом сообщили в прокуратуре Ставропольского края.

A-r-e-s Взятка

Всего было передано 2,5 млн рублей, что стало поводом для возбуждения уголовного дела. Его фигуранты уже привлечены к уголовной ответственности, а коммерческая структура — к штрафу в размере десяти миллионов рублей, сообщили в прокуратуре по региону.

«Представитель коммерческой организации в интересах юридического лица передал двум высокопоставленным государственным служащим 2,5 млн рублей за способствование в ускорении сроков прохождения государственной экспертизы проектной документации, ускорении сроков принятия государственным заказчиком выполненных работ и оплаты выполненных работ по государственному контракту», — сообщили подробности в надзорном органе.

Как сообщало ИА REGNUM, в июне 2022 года вынесли приговор за взятки экс-заместителю главы правительства Ставропольского края Александру Золотареву. Его отправили в колонию строгого режима на девять лет. Ранее три года лишения свободы в исправительной колонии строгого режима дали министру Когарлыцкому.