Москва, , 18:31 — REGNUM Министр обороны России Сергей Шойгу поручил командующему Объединённой группировкой российских войск в зоне проведения СВО Сергею Суровикину начать отвод российских войск для организации обороны по рубежу Днепра.

Херсон Иван Шилов © ИА REGNUM

«Приступайте к отводу войск и примите все меры, чтобы обеспечить безопасную переброску личного состава, вооружения и техники за реку Днепр», — сказал министр.

Он также подчеркнул, что при этом необходимо принимать во внимание угрозы для гражданского населения.

«Убедитесь, что все желающие из числа гражданского населения смогли уехать», — сказал министр.

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