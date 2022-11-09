Ханты-Мансийск, , 18:38 — REGNUM В Югре объём инвестиций в основной капитал по итогам 2022 года превысит 1,1 трлн рублей. В расчете на душу населения это составит более 658 тысяч рублей, сообщила губернатор ХМАО Наталья Комарова 9 ноября на правительственном отчёте перед депутатами региональной думы.

Инвестиции

Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) в отношении региона подтвердило наивысший кредитный уровень «ААА (RU)», прогноз «Стабильный», отметила Комарова.

«В 2023 году ключевая задача для экономики Югры — это освоение новых направлений, территорий для сотрудничества с инвесторами, наращивание экономического сотрудничества с нашими стратегическими партнёрами — странами СНГ, БРИКС и ШОС», — заявила глава Ханты-Мансийского автономного округа.

Наталья Комарова назвала главные моменты инвестиционной политики региона в 2022 году. Правительственные структуры Югры в 2022 году сопровождали 468 инвестиционных проектов разного уровня с общим объёмом инвестиций более 176 млрд рублей. В результате их реализации к 2030 году в Югре будут созданы более 10 тысяч новых рабочих мест. В их числе производство мобильных заправочных комплексов в Нефтеюганске и пиломатериалов экспортного стандарта в Югорске, а также индустриальный парк в Когалыме, на котором будут размещены производства комплектующих для обеспечения потребностей нефтедобывающих и нефтесервисных компаний.

«В июне этого года заключён меморандум между Фондом развития Югры и индийской компанией по изучению возможностей создания совместного производства по добыче и переработке сфагнума», — сообщила Наталья Комарова.

Губернатор ХМАО назвала ещё одно достижение региона в 2022 году — на Петербургском международном экономическом форуме Югра получила национальную премию «Росинфра» в номинации «Клиентоцентричный регион» за активную работу по созданию эффективных инструментов взаимодействия с инвесторами, высокий уровень открытости и ориентированность на запросы бизнеса и граждан.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что по итогам 2021 года объём инвестиций в ХМАО составил один триллион рублей, в расчёте на душу населения — 605,3 тысячи рублей.

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