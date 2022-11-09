Луганск, , 18:48 — REGNUM Луганский академический театр кукол представил два спектакля в Рыбинске Ярославской области. Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры, спорта и молодежи Луганской Народной Республики 9 ноября.

Кукла в музее Ставропольского краевого театра кукол Александр Погожев © ИА REGNUM

«Мы открываем Россию для себя как удивительную интересную книгу. Хотя Луганский театр кукол и ранее много гастролировал, но это были поездки по городам и районам ЛНР. Вывезти на гастроли смогли только два спектакля, которые можно играть женским составом, без поддержки артистов-мужчин», — отметил главный режиссёр театра Валерий Середа.

В рамках федеральной программы «Большие гастроли» коллектив ЛНР представил юным зрителям Рыбинска спектакли «Дюймовочка» и «Гусёнок».

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