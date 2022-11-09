Ульяновск, , 18:22 — REGNUM В Ульяновске у парка Победы появятся дополнительный вход с новой входной группой и городская площадь. Архитектурное решение «символизирует единое устремление народа на борьбу с врагом», сообщается на сайте администрации областного центра.

Благоустройство Екатерина Калаева © ИА REGNUM

В парке Победы в Ульяновске в рамках проекта «Линии жизни» строится новая входная группа, которую обещают установить в 2022 году, затем будет обустроена новая городская площадь. Власти отмечают, что со стороны проспекта Нариманова уже демонтировано трамвайное кольцо.

По словам архитектора Кирилла Штемпеля, главным элементом новой входной группы станет монументальный объект в виде бетонной стены с разломом и проходом к нему через металлический «портал», за которым «открывается дорога в мирное будущее».

Композиция входной группы формирует ещё одну мемориальную площадь, увязанную с площадью танкистов. На той же бетонной стене нанесены имена героев, погибших в Великой Отечественной войне. Пространство возле памятника танкистам превращается в городскую площадь, посвящённую Победе.

«Пространство площади строгое и герметичное, имеет чёткое направление в сторону стены. Мощение, озеленение и скамьи на площади подчёркивают динамику направления к бетонной преграде. Это решение символизирует единое устремление народа на борьбу с врагом», — цитируют в мэрии архитектора.

Ранее в Ульяновске предлагали создать площадь защитников Донбасса. Также рассматривается вопрос о присвоении имени героев строящемуся Дворцу единоборств.

Подробнее: В Ульяновске планируют открыть площадь защитников Донбасса

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре в Ульяновской области в рамках мероприятий по увековечиванию памяти героев специальной военной операции переименовали одну из улиц в посёлке Чердаклинского района.

Читайте ранее в этом сюжете: Улицу в Ульяновской области переименовали в честь героя спецоперации