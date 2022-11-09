Белград, 9 ноября, 2022, 21:20 — ИА Регнум. Албанские сепаратисты в Косово все время планировали инциденты и конфликты на севере южного сербского края. Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич 9 ноября.

Predsednik.rs Александр Вучич

Так Вучич прокомментировал возможность замены чиновников из рядов сербов, которые покинули органы власти сепаратистского Косово в знак протеста против политики Приштины.

По словам Вучича, властям Косово «даже в голову не приходит принять участие в работе над формированием Сообщества сербских муниципалитетов».

«Теперь абсолютно понятно каждому — то, что в Косово существовало из институтов власти, существовало только благодаря тому факту, что мы держим свое слово и уважаем свою подпись (под Брюссельским соглашением — ИА REGNUM)», — процитировало слова Вучича агентство FoNet.

Напомним, что ранее представители сербов покинули все органы власти сепаратистского Косово после того, как правительство Альбина Курти отказалось продлить срок для перерегистрации автомобилей с номерами, выданными Республикой Сербией. Сепаратистские власти в Приштине заявили о намерении заменить депутатов от «Сербского списка» и мэров четырех сербских муниципалитетов на севере Косово и Метохии другими кандидатами.