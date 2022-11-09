Анапа, Краснодарский край, , 18:49 — REGNUM В Краснодарском крае 134 семьи, прибывшие из Херсонской области, получили жилищные сертификаты. Об этом ИА REGNUM сообщили в администрации Кубани 9 ноября.

Кубань Иван Шилов © ИА REGNUM

В Анапе временный приют нашли около 9 тыс. жителей новых регионов России. В целях социальной адаптации людей в городе-курорте работают центры подготовки документов и содействия в трудоустройстве.

Вынужденным переселенцам выдали около 8 тыс. страховых свидетельств и 5 тыс. сим-карт, помогли с переводом на русский язык более 13 тыс. документов. Кроме того, крупные организации Кубани начали поиск необходимых кадров среди прибывших из Херсонской области.