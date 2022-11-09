Москва, , 18:14 — REGNUM Министерство финансов России на аукционах в среду, 9 ноября, разместило три выпуска облигаций федерального займа (ОФЗ) на общую сумму почти 42 млрд рублей, сообщает пресс-служба ведомства.

Министерство финансов России Иван Шилов © ИА REGNUM

В частности, Минфин разместил ОФЗ с постоянным купонным доходом выпуска №26 237 с датой погашения 14 марта 2029 года на сумму 16,195 млрд рублей. Спрос при этом составил 307,846 млрд рублей. Средневзвешенная цена выпуска — 85,0244% от номинала, средневзвешенная доходность — 10,18% годовых.

Также ведомство разместило ОФЗ с переменным купонным доходом выпуска №29 021 с погашением 27 ноября 2030 года на 18,637 млрд рублей при спросе в 208,972 млрд. Средневзвешенная цена выпуска составила 97,2311% от номинала.

Кроме этого, Минфин разместил ОФЗ с индексируемым номиналом выпуска №52 004 с погашением 17 марта 2032 года на 7,134 млрд рублей при спросе в 20,273 млрд рублей. Средневзвешенная цена составила 93,4109% от номинала.

Таким образом, за четыре аукционных дня, проведённых в октябре и ноябре, ведомство разместило ценные бумаги на общую сумму 436,5 млрд рублей. При этом ранее Минфин уже перевыполнил первоначальный план заимствований на внутреннем рынке на IV квартал 2022 года, который предусматривал размещение ОФЗ на 150 млрд рублей по номинальной стоимости.