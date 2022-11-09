Милан, Италия, 9 ноября, 2022, 18:49 — ИА Регнум. Бывший полузащитник «Милана» и сборной Бразилии Кака прокомментировал выступление 21-летнего грузинского нападающего Хвичи Кварацхелии в составе неаполитанского футбольного клуба «Наполи».

Анна Нэсси Хвича Кварацхелия

«Этот парень очень хорош. Его игра — приятный сюрприз. Жаль, что он и Холанд не сыграют на чемпионате мира. Всегда удивляли игроки, обладающие фантазией. Такие футболисты, которые находят такие решения, каких не видят другие, имеют большое значение», — цитирует Кака итальянская газета La Gazzetta dello Sport.

В текущем сезоне Хвича Кварацхелия принял участие в 17 матчах за «Наполи» во всех турнирах (Серия А, Лига чемпионов УЕФА), в которых отметился восемью забитыми мячами и восемью результативными передачами.

Последний матч «Наполи» с «Эмполи», проходивший 8 ноября, Кварацхелия пропустил из-за травмы спины.