Челябинск, 9 ноября, 2022, 18:54 — ИА Регнум. Группа школьников из Луганской Народной Республики отдыхает в Челябинской области. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе губернатора региона.

Ольга Шклярова ИА REGNUM ЛНР

Дети находятся в одно из оздоровительных лагерей, 9 ноября их посетил губернатор Алексей Текслер. Как отмечают в его пресс-службе, для юных гостей организована полноценная культурно-образовательная программа. Дети посещают заповедники и музеи, а также производственные объекты.

В ближайшие дни в Челябинскую область приедут дети и подростки из Ясиноватой и Волновахи. Эти территории ДНР являются подшефными для региона. На Южном Урале школьники будут отдыхать и учиться.

«Сейчас не все школы у них работают. В Ясиноватой только заочное обучение, важно не прерывать образовательный процесс. В следующем году также продолжим оказывать такую помощь», — сказал Алексей Текслер.