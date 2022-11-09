Грозный, , 18:08 — REGNUM В Грозном при обследовании территории вблизи железнодорожной станции силовики обнаружили схрон с боеприпасами и компонентами для изготовления самодельных бомб. В тайнике находились гранаты и запалы от них, патроны, тротиловые шашки, взрывчатое вещество и бронежилет, сообщили 9 ноября в пресс-службе регионального управления Федеральной службы исполнения наказания.

Схрон с вооружением Пресс-служба УФСИН по ЧР

По данным ведомства, оперативные мероприятия по обследованию участков местности и транспортных средств на территории парка Алды Шейх-Мансуровского района и железнодорожной станции Грозный были проведены в целях отработки информации, полученной оперативниками в СИЗО-1 УФСИН РФ по Чечне.

В них принимали участие спецназовцы и сотрудники угрозыска Грозненского линейного отдела МВД. Все вооружение и взрывчатые вещества обнаруженные, в яме, вырытой на первом этаже двухэтажного здания, направлены на экспертизу. Следствию предстоит установить хозяина тайника.