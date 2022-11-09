Мюнхен, Германия, 9 ноября, 2022, 18:53 — ИА Регнум. 30-летний нападающий мюнхенской «Баварии» и сборной Сенегала по футболу Садио Мане пропустит чемпионат мира 2022 года, который пройдет с 20 ноября по 18 декабря в Катаре. Об этом 9 ноября сообщила пресс-служба немецкого клуба.

Steindy Садио Мане

По информации источника, в матче против «Вердар» Садио Мане получил травму правой малоберцовой кости. В ближайшие дни футболист продолжит проходить медицинские обследования.

В текущем сезоне 30-летний нападающий сборной Сенегала принял участие в 22 матчах за «Баварию» во всех турнирах, в которых отметился десятью забитыми мячами и четырьмя результативными передачами.