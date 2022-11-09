Лос-Анджелес, США, , 20:00 — REGNUM Многим поклонникам кинокомиксов студии Marvel не понравился костюм героини Рири Уильямс, известной под псевдонимом Железное сердце. Персонаж появился в трейлере, который был опубликован 9 ноября на YouTube-канале TrailerSpot.

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Роль Уильямс исполняет актриса Доминик Торн, согласно замыслу Marvel её гороиня должна была прийти на смену Железному человеку. В комментариях к трейлеру и в соцсетях многие поклонники кинокомиксов высмеяли броню Железного сердца, обратив внимание, что она сильно напоминает костюмы Могучих рейнджеров.

Напомним, выход картины «Чёрная пантера: Ваканда навсегда» в широкий прокат состоится 11 ноября 2022 года. Главные роли в нём исполнят Летиша Райт, Лупита Нионго, Данай Гурира, Мартин Фримен и другие.

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