Лос-Анджелес, США, 9 ноября, 2022, 20:00 — ИА Регнум. Многим поклонникам кинокомиксов студии Marvel не понравился костюм героини Рири Уильямс, известной под псевдонимом Железное сердце. Персонаж появился в трейлере, который был опубликован 9 ноября на YouTube-канале TrailerSpot.

Marvel Studios Marvel

Роль Уильямс исполняет актриса Доминик Торн, согласно замыслу Marvel её гороиня должна была прийти на смену Железному человеку. В комментариях к трейлеру и в соцсетях многие поклонники кинокомиксов высмеяли броню Железного сердца, обратив внимание, что она сильно напоминает костюмы Могучих рейнджеров.

Напомним, выход картины «Чёрная пантера: Ваканда навсегда» в широкий прокат состоится 11 ноября 2022 года. Главные роли в нём исполнят Летиша Райт, Лупита Нионго, Данай Гурира, Мартин Фримен и другие.