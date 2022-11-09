Токио, , 18:02 — REGNUM Киевскому режиму следует сменить свою политику, не вставать в позу, заявил лидер Партии возрождения Японии Мунэо Судзуки, сообщает Yahoo News Japan.

Мунэо Судзуки (сс) Yanagimotoso

Напомнив, что ВСУ ведут боевые действия исключительно «за счёт вооружения и денег, получаемых от США, Великобритании и НАТО», японский политик подчеркнул, что «Зеленский ведёт себя высокомерно и ставит свою персону в центр событий».

Судзуки назвал такую позицию киевского руководства «странной». Он выразил мнение, согласно которому Зеленскому следовало бы на саммите G20 поговорить с президентом России Владимиром Путиным о возможности прекращения огня.

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