Токио, 9 ноября, 2022, 18:02 — ИА Регнум. Киевскому режиму следует сменить свою политику, не вставать в позу, заявил лидер Партии возрождения Японии Мунэо Судзуки, сообщает Yahoo News Japan.

(сс) Yanagimotoso Мунэо Судзуки

Напомнив, что ВСУ ведут боевые действия исключительно «за счёт вооружения и денег, получаемых от США, Великобритании и НАТО», японский политик подчеркнул, что «Зеленский ведёт себя высокомерно и ставит свою персону в центр событий».

Судзуки назвал такую позицию киевского руководства «странной». Он выразил мнение, согласно которому Зеленскому следовало бы на саммите G20 поговорить с президентом России Владимиром Путиным о возможности прекращения огня.