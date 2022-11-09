Японский политик указал на неадекватность позиции Зеленского
Токио, 9 ноября, 2022, 18:02 — ИА Регнум. Киевскому режиму следует сменить свою политику, не вставать в позу, заявил лидер Партии возрождения Японии Мунэо Судзуки, сообщает Yahoo News Japan.
(сс) Yanagimotoso
Мунэо Судзуки
Напомнив, что ВСУ ведут боевые действия исключительно «за счёт вооружения и денег, получаемых от США, Великобритании и НАТО», японский политик подчеркнул, что «Зеленский ведёт себя высокомерно и ставит свою персону в центр событий».
Судзуки назвал такую позицию киевского руководства «странной». Он выразил мнение, согласно которому Зеленскому следовало бы на саммите G20 поговорить с президентом России Владимиром Путиным о возможности прекращения огня.