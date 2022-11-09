Москва, , 18:07 — REGNUM Пресненский суд Москвы постановил депортировать блогера Некоглая (Николай Лебедев) в Молдавию.

Блогер Некоглай Цитата из интервью Некоглая для шоу «Пушка»

Поводом для экстрадиции Лебедева послужило нарушение миграционных правил. Блогер также был оштрафован на 5 тыс. рублей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, депутат заксобрания Свердловской области Алексей Свалов выступил с просьбой проверить видео блогера Некоглая с пародией на российского военного. Впоследствии блогер был задержан в своей квартире в Москве. Сам блогер является гражданином Молдавии.

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