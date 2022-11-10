Киев, , 12:10 — REGNUM «Информация, согласно которой компания «Укрэнерго» анонсировала на 9 ноября веерные отключения света по всей территории бывшей УССР, стала поводом для обсуждения в интернет-сообществе. Граждане оставили свои комментарии об этом 9 ноября в социальной сети «ВКонтакте».

Архип Куинджи. Лунная ночь на Днепре. 1880

«Тиха ночь на [территории бывш. УССР]», — отметила Татьяна Г.

Многие пользователи пришли к выводу, что работа Вооружённых сил России с использованием высокоточного оружия позволяет минимизировать ущерб для российской армии, но при этом наносить катастрофический ущерб энергетической инфраструктуре киевского неонацистского режима.

«Медленно, но верно [территория бывш. УССР] отправляется в XVIII век. А дальше — на свалку истории», — написал Евгений П.

«Покрышки хоть остались у них там? Доставайте, пригодятся», — считает Анатолий С.

Некоторые комментаторы уверены, что положение с энергетикой на территории бывшей УССР будет и дальше ухудшаться, но даже такая перспектива до сих пор не заставила преступный киевский режим образумиться, сесть за стол переговоров и прекратить это кровавое противостояние.

«Сейчас на [территории бывш. УССР] так и будут свет постоянно отключать. Потому что наши крылатые ракеты не спят и летят по энергетическим целям. [Жителям с территории бывш. УССР] за всё спасибо следует сказать киевскому режиму», — указывает Камилла С.

«Сомневаюсь, что их можно называть веерными, когда постоянного света нет 24/7. Зеленский так и бездействует», — пишет Вадим З.

«После веерных отключений последуют тотальные отключения. Придётся, по ходу, реально эвакуировать всех из больших городов», — поделилась своим мнением Наталья А.

Нет электричества Дарья Антонова © ИА REGNUM

Часть людей полагает, что жителям на территории бывшей УССР не стоит ждать благоразумия со стороны своих властей, им следует самим взять власть в руки. Только так они смогут прекратить свои страдания, уверены граждане.

«И как они будут жить-то дальше? Зеленскому вообще всё равно на людей? Он готов делать всё, и плевать, что они страдают?» — спрашивает Тарас К.

«Если простых [жителей на территории бывш. УССР] что-то не устраивает, им стоит идти прямой наводкой до Зеленского и выносить мозг ему, так как это именно он затягивает конфликт и ухудшает жизнь людей», — указывает Гузель С.

«Всё это — последствия за преступления власти неонацистов в Киеве, за геноцид русских!» — написал Владимир Б.

Нашлись и те, кто посчитал лишними вообще какие-либо переговоры с нацистами, поскольку Россия уверенно движется к полной демилитаризации и денацификации киевского режима и вскоре специальная военная операция достигнет всех поставленных целей.

«Вынужденные стеснения мирных, главное что для ВСУ это реально критический удар», — считает Клим Р.

«При таких реалиях происходит реальная демилитаризация [территории бывш. УССР]. Это основная цель. Ведь при таких перебоях в работе энергосистем ВСУ даже толком перебросить технику никуда не могут», — отметил Макарий М.

Напомним, 9 ноября издание «Страна. ua» опубликовало материал, согласно которому компания «Укрэнерго» анонсировала на 9 ноября веерные отключения света по всей территории бывшей УССР.