Санкт-Петербург, 9 ноября, 2022, 18:04 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге в Президентской библиотеке имени Бориса Ельцина открыли выставку «Донбасс-2022». Об этом сообщает 9 ноября телеканал «Санкт-Петербург».

ILPO HEIKKILA Президентская библиотека им. Б. Ельцина, Санкт-Петербург

Автором представленных работ является фотокорреспондент Владимир Аносов. На выставке можно увидеть фронтовые кадры, сделанные в Мариуполе, Донецке, Волновахе, Лисичанске и других городах в зоне СВО.

«Водители, которые с ним работали, страшно были недовольным им, потому что он всех тянул в самые горячие точки. Водители отказывались туда ехать», — поделилась военный корреспондент Анна Ковалёва.

Аносов запечатлел на камеру и жизнь мирного населения, и боевую работу военнослужащих. На снимке можно увидеть ребёнка на фоне разрушений, бойцов во время выполнения задач. При этом для посетителей отобрали наиболее щадящие кадры.

Посмотреть работы фотокорреспондента можно будет до конца ноября 2022 года. Сам автор на данный момент находится в зоне специальной военной операции, поэтому присутствовать на открытии выставки не смог.