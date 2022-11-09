Рим, 9 ноября, 2022, 17:49 — ИА Регнум. Киевский режим защищает свою страну от «ужасной агрессии», заявила 9 ноября премьер-министр Италии Джорджа Мелони.

Музейно-выставочный центр «Росфото» Владимир Сычёв. «Кит Харинг расписывает Берлинскую стену». 1986 г

Заявление было сделано в видеообращении по случаю 33-й годовщины падения Берлинской стены.

Свобода является фундаментальной ценностью для Италии, необходимо не допустить повторения событий 20 века, сказала она.

Мелони была избрана премьер-министром вместо экс-главы Центробанка ЕС Марио Драги после победы правых на выборах в сентябре 2022 года.