Мехико, 9 ноября, 2022, 18:03 — ИА Регнум. Инфляция в Мексике в октябре замедлилась до 8,41% в годовом выражении, что оказалось немного ниже прогнозов накануне очередного заседания центрального банка, сообщает 9 ноября Reuters со ссылкой на данные национального статистического агентства.

Флаг Мексики

Несмотря на это, инфляция в Мексике остается значительно выше целевого уровня, а аналитики Reuters предполагают, что Банк Мексики может повысить ключевую процентную ставку на 0,75 процентного пункта и она достигнет рекордного значения в 10%.

С июня 2021 года размер ставки центрального банка страны увеличился на 5,25 процентного пункта.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Международный валютный фонд (МВФ) представил прогноз, согласно которому в 2022 году рост экономики Мексики составит 2,1%, а в 2023 году — 1,2%.