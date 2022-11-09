Мелитополь, 9 ноября 2022, 17:48 — REGNUM Соболезнования в связи с трагической гибелью заместителя врио губернатора Херсонской области Кирилла Стремоусова выразил 9 ноября в своём телеграм-канале врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий.
Врио губернатора Запорожской области подчеркнул, что Кирилл Стремоусов был другом и боевым товарищем.
Как сообщало ИА REGNUM, Кирилл Стремоусов погиб 9 ноября в ДТП на территории Херсонской области.
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