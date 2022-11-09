Луганск, , 18:02 — REGNUM Врио главы Луганской Народной Республики Леонид Пасечник назвал гибель заместителя главы администрации Херсонской области Кирилла Стремоусова невосполнимой утратой для всей России.

Свечи Марина Каширская © ИА REGNUM

«Он проявил себя как истинный патриот своего Отечества, борец за свободу и справедливость. Не побоялся выступить против оголтелого [киевского режима] и возглавить народ Херсонщины в его стремлении вернуться в состав Великой Родины — Российской Федерации! Его гибель — это невосполнимая утрата не только для Херсона, но и всей России», — написал Пасечник 9 ноября в своём телеграм-канале.

Пасечник выразил глубокие соболезнования семье и близким Кирилла Строемоусова, жителям Херсонской области.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Стремоусов погиб в дорожной аварии 9 ноября под городом Геническом.

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