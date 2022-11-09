Москва, , 17:44 — REGNUM Американскую ложь о поставках ВС РФ боеприпасов из Северной Кореи опровергла 9 ноября официальный представитель МИД России Мария Захарова на встрече с журналистами.

Мария Захарова Дарья Антонова © ИА REGNUM

По её словам, американская пропаганда голословно утверждает, что Пхеньян поставляет в Россию артиллерийские боеприпасы для ведения спецоперации на территории б. УССР.

Российский дипломат подчеркнула, что «всё сказанное американскими представителями — ложь от начала до конца, ещё один пример фейков, спекуляций, которые распространяет Запад в отношении России», а цель — ввести против Северной Кореи новые санкции.

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