Владимир, 9 ноября, 2022, 17:41 — ИА Регнум. Очередной груз с дополнительной помощью для военных подразделений, сформированных из мобилизованных жителей Владимирской области, отправлен 9 ноября в зону проведения специальной военной операции. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе администрации региона.

Александр Полегенько ИА REGNUM Мобилизация

На передовую и в тыл передали 400 пар резиновых сапог, 500 комплектов термобелья, одну тысячу пар носков, 500 комплектов средств личной гигиены. В составе груза и продукты питания — тонна бутилированной воды, шесть тысяч пачек лапши быстрого приготовления, чай и сигареты.

«Состав необходимого имущества сформирован по запросу командиров воинских частей. Конечно, самое главное — это тёплые вещи, сменные комплекты. Ноги у солдата должны быть в сухости и тепле», — отметил начальник штаба по делам ГО и ЧС администрации Владимирской области Евгений Попов.

Помощь владимирским мобилизованным собрали волонтёры, неравнодушные жители, предпринимательское сообщество и общественные организации.

Как сообщало ИА REGNUM, власти региона подтвердили, что в зоне СВО ранение получили шесть мобилизованных граждан и один человек погиб. Все они отправились на фронт в октябре 2022 года.