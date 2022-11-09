Ульяновск, , 17:40 — REGNUM В ульяновском бюджетном учреждении наказали из-за нарушения антикоррупционного законодательства шестерых сотрудников. После проверки деклараций их привлекли к дисциплинарной ответственности. Об этом сообщается на сайте Волжской межрегиональной природоохранной прокуратуры.

Деньги Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Антикоррупционная проверка проводилась в федеральном бюджетном учреждении «Центр гигиены и эпидемиологии в Ульяновской области». По данным надзорного ведомства, должностные лица предоставили в кадровую службу недостоверные и неполные сведения о доходах и имуществе.

Правоохранители сообщают, что руководителю учреждения внесено прокурорское представление, по результатам рассмотрения которого шесть должностных лиц привлечены к дисциплинарной ответственности.

Напомним, что в 2022 году в Ульяновской области депутаты лишили права иметь в качестве помощников близких родственников или свойственников.

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Как сообщало ИА REGNUM, в 2021 году в Ульяновской области выявили 1,3 тыс. коррупционных нарушений, сотни должностных лиц привлечены к ответственности, в том числе девять человек уволены в связи с утратой доверия.

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