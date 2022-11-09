Казань, , 18:19 — REGNUM В столице Татарии 9 ноября загорелся ресторанный комплекс «Михайловская усадьба». Как сообщает ГУ МЧС России по региону, о возгорании стало известно в 16:23 (мск).

Пожар Иван Шилов © ИА REGNUM

Пожар произошел в жилом массиве Малые Клыки на улице Большая Красная. По прибытию спасатели установили, что происходит открытое горение чердачного пространства. Людей в здании не было. Жертв и пострадавших нет.

К тушению пожара привлечены 59 человек и 20 единиц техники.

По последним данным, площадь пожара достигла 1,2 тыс. кв. метров.

Ранее ИА REGNUM сообщало о пожаре в клубе «Полигон» в Костроме, который произошел в ночь с 4 на 5 ноября. В результате погибли 13 человек, шестеро получили травмы.